Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe'de Ghilas şoku

'de Ghilas şoku

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek 'de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen, devre arasında teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda affedilip kadroya dahil olan golcü ciddi şekilde sakatlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:58
Göztepe'de Ghilas şoku

Antalya kampında aşırı kilolarıyla dikkat çeken ve taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilen Cezayirli futbolcunun sağ uyluk ön adalesinde zorlama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ghilas'ın uzun süre form tutamaması beklenirken, yönetimin yeni bir forvet almak için çalışmalara başladığı vurgulandı. Cikalleshi'nin de gitmesiyle hücumda alternatifleri oldukça azalan Göz-Göz sol bek takviyesi de yapacak. Takıma dönerken ücretinde indirim yapmayı da kabul eden Ghilas, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta oynanan Antalyaspor deplasmanında yedek kulübesinde yer almıştı.

AGBENYENU İZMİR'DE

Transferde Sporting Lizbon'dan sol bek Lumor Agbenyenu ile prensipte anlaşan Göztepe, oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 23 yaşındaki Ganalı futbolcu herhangi bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar kiralanacak. Sol bek için Aziz Behich, Rahman Baba, Emilio İzaguirre, Tiago Pinto, Ali Adnan, Emre Taşdemir gibi futbolcularla görüşen Göztepe'de Agbenyenu'nun transfer listesinde en arka sıralarda olduğu ifade edildi. Görüştüğü diğer isimlerle anlaşamayan Göztepe'nin son çare olarak Sporting Lizbon'da sadece 1 maçta oynayabilen Agbenyenu'ya yöneldiği iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Ghilas şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN