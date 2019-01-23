Ön yargılı hakemliğe son verin

BUGÜN NELER OLDU

1- 11. Dakikada, Fenerbahçemizin kullandığı korner atışında, top oyuna girdikten sonra Skrtel'in gözleri önünde çekilerek düşürülmesi sonrası, penaltı kararı vermek yerine, korneri tekrarlatan Cüneyt Çakır yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını göstermiştir. 2- Sertliklere sıfır tolerans tanımasıyla tanınan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 29. dakikasında ise Mehmet Ekici'ye yapılan gözleri önündeki sakatlamaya yönelik faule sarı kart göstermekle yetinmiştir. 3- Rakibimizin attığı golden önce, oyuncumuz Valbuena'ya yapılan faul ve 4- Ofsayt pozisyonları için VAR hakemi tarafından uyarılarak pozisyonları izlemeye davet edilen Cüneyt Çakır, sıcağı sıcağına değil büyük bir soğukkanlılık ile her 2 pozisyonu da inceleyerek ve hatta yardımcı hakemini de VAR'a davet edip istişare ederek 2 pozisyon için de devam demiştir. AYNI yardımcı hakemlerin, birkaç hafta önce yayıncı kuruluştaki eğitici programda, hemen hemen aynı bir pozisyon için ofsayt kararı değerlendirmesi yapmış olmaları ise; sadece Çakır'ın değil, yardımcılarının da Fenerbahçe maçı yönettiklerinde kuralları yok sayarak düdük çaldığının kanıtıdır. TFF ve MHK'dan, tüm takımlarla ilgili hakemlerin kafalarındaki soru işaretleri ve ön yargıları bitirmesini beklemekteyiz.Takımlarımızla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini bitiremeyen ve gördüklerini çalmaktan imtina eden hakemlerimize gerekli yaptırımların artık mutlaka uygulanması gerektiğini belirtir, saygılarımızı sunarız.