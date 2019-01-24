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masalını bitirdi

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Bodrum masalını Malatya bitirdi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk maçı 2-0 geriden gelerek, son 10 dakikada attığı gollerle 3-2 kazanan Malatya temsilcisi, rövanşta da 1-0 geriye düşmesine karşın, Fenerbahçe'den kiraladığı Barış Alıcı'nın bir gol ve bir asistiyle 2-1 kazanarak, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Bodrum ekibi ise iki Süper Lig ekibi Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyerek geldiği son 16 turunda son dakikalarda yediği gollerle elenmekten kurtulamadı. Bodrum Belediye, 90+2'de bir penaltıdan yararlanamadı.
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Bodrum masalını Malatya bitirdi
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