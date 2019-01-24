Eski kaleci Göksel Gencer ölü bulundu

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.

Göksel Gencer'in yarın toprağa verileceği bildirildi.

TFF VE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında ise, "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.