Fenerbahçe'de Moses'ten sonra sıra Stefan Johansen'de

Fenerbahçe yönetimi, İngiltere'nin başkenti Londra'da uzun süredir sürdürdüğü temasların ilk meyvesini aldı. Sarılacivertliler, Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Chelsea Kulübü'nü daha önce ikna eden, ancak İngiltere'den ayrılmak istemeyen Moses'ın kararını bekleyen Fenerbahçe sonunda hedefine ulaştı. Nijeryalı oyuncu Premier Lig'den istediği teklifleri alamayınca, Kanarya'nın teklifini kabul etti.

SIRADA NORVEÇLİ JOHANSEN VAR

F.Bahçe'nin 1.5 yıllığına kiralayacağı Moses, Conte döneminde 11'in vazgeçilmezlerindendi. 2016-17'de 34, 2017-18'de ise 28 lig maçına çıktı. Sarri'nin gelişi sonrası yerini kaybeden Nijeryalı, düzenli oynamak için Kanarya'yı tercih etti. Sarı-lacivertliler, ayrıca orta saha oyuncusu Stefan Johansen için kulübü Fulham ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Norveç'li oyuncu düşünmek zaman istedi...

GECE YARISI GELDİ

Gece yarısı İstanbul'a gelen Moses, uçağa binerken eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafını İnstagram'dan paylaş

TAM BİR JOKER

Moses'ın asıl pozisyonu sağ kanat olmasına rağmen, sağ bek ve sol açık pozisyonlarında da oynuyor. Sarri ile yıldızı barışmayan Moses, bu sezon 26 dakika oynadı.