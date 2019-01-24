Galatasaray'dan sürpriz son dakika transfer atağı! Felipe Caicedo sürprizi...

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün son dakika haberi olarak geçtiği bilgiye göre sarı kırmızılıların hedefindeki son isim Felipe Caicedo! Felipe Caicedo ismi daha önce hiç gündeme gelmemişti, kariyerini Lazio'da sürdüren Felipe Caicedo daha önce Lokomotiv Moskova, Manchester City ve Levante gibi takımlarda da forma giydi.

Galatasaray, Felipe için Lazio'ya 3 milyon € bonservis bedeli teklif etti.

FELİPE CAİCEDO KİMDİR?

5 Eylül 1988'de Ekvator'da dünyaya gelen Felipe Caicedo kariyerine Rocafuerte takımında başladı. Genç yaşta Basel'e trasnfer olup yurtdışına çıkan Caicedo, 2009 yılında Manchester City'e transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Sporting Lizbon, Malaga, Levante, Lokomotiv Moskova, Al-Jazira, Espanyol ve Lazio takımlarında oynadı.

Felipe Caicedo bu sezon Lazio formasıyla 1 gol attı.