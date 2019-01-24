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'dan sürpriz transfer atağı! sürprizi...

Transferde haberine göre , Lazio'da forma giyen Ekvatorlu yıldız için devreye girdi! Brezilyalı Alan Carvalho ve Pato transferlerinde sonuca ulaşamayan Galatasaray, Ekvatorlu golcü için İtalyan ekiplerinden Lazio'ya resmi teklif yaptı! Sarı kırmızılılar Felipe Caicedo için 3 milyon € bonservis teklif etti! Peki Galatasaray'ın imza attırmak istediği Felipe Caicedo kimdir? İşte transfer girişiminin perde arkası...

Giriş Tarihi: 24.1.2019 15:23
Galatasaray'dan sürpriz son dakika transfer atağı! Felipe Caicedo sürprizi...

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberi olarak geçtiği bilgiye göre sarı kırmızılıların hedefindeki son isim ! Felipe Caicedo ismi daha önce hiç gündeme gelmemişti, kariyerini Lazio'da sürdüren Felipe Caicedo daha önce Lokomotiv Moskova, Manchester City ve Levante gibi takımlarda da forma giydi.

, Felipe için Lazio'ya 3 milyon € bonservis bedeli teklif etti.

FELİPE CAİCEDO KİMDİR?

5 Eylül 1988'de Ekvator'da dünyaya gelen Felipe Caicedo kariyerine Rocafuerte takımında başladı. Genç yaşta Basel'e trasnfer olup yurtdışına çıkan Caicedo, 2009 yılında Manchester City'e transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Sporting Lizbon, Malaga, Levante, Lokomotiv Moskova, Al-Jazira, Espanyol ve Lazio takımlarında oynadı.
Felipe Caicedo bu sezon Lazio formasıyla 1 gol attı.

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Galatasaray'dan sürpriz son dakika transfer atağı! Felipe Caicedo sürprizi...
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