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turu güle oynaya geçti: 3-0

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Göztepe turu güle oynaya geçti: 3-0
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u, rövanşta 3-0 yenerek turu geçti. Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan karşılaşmaya coşkulu taraftarının desteği altında baskılı başlayan Göz Göz, 21. dakikada Osman Çelik'in kendi ağlarını sarması üzerine 1-0 öne geçti. 39. dakikada savunma arkasına atılan meşin yuvarlağı ısrarla kovalayan ve yakalamayı başaran Serdar Gürler, skoru 2-0'a taşıdı. Deniz Kadah, 66'da tabelayı belirleyen golü kaydetti.
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Göztepe turu güle oynaya geçti: 3-0
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