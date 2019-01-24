Göztepe turu güle oynaya geçti: 3-0

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u, rövanşta 3-0 yenerek turu geçti.
Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan karşılaşmaya coşkulu taraftarının desteği altında baskılı başlayan Göz Göz, 21. dakikada Osman Çelik
'in kendi ağlarını sarması üzerine 1-0 öne geçti. 39. dakikada savunma arkasına atılan meşin yuvarlağı ısrarla kovalayan ve yakalamayı başaran Serdar Gürler
, skoru 2-0'a taşıdı. Deniz Kadah
, 66'da tabelayı belirleyen golü kaydetti.