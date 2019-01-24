Soluğu disiplinde aldı!

Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un yaptıkları bomba hataların ardından Bursaspor-Fenerbahçe maçına da tartışmalı kararlar damga vurmuştu. Cüneyt Çakır'ın yönetiminden memnun kalmayan Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden yapılan, "Ön yargılı hakemliğe artık son verilmeli" başlıklı açıklamada 'kabul edilebilir sınırların çok üzerinde' hataların olduğuna dikkat çekmişti.
Bu açıklama üzerine hem Fenerbahçe Kulübü hem de Başkan Ali Koç dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı' açıklamalar nedeniyle başkanlığı döneminde ilk kez PFDK'lık oldu.