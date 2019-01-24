Soluğu disiplinde aldı!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un yaptıkları bomba hataların ardından Bursaspor-Fenerbahçe maçına da tartışmalı kararlar damga vurmuştu.Bu açıklama üzerine hem Fenerbahçe Kulübü hem de Başkan Ali Koç dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.