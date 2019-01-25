Beşiktaş Para Ligi’nde

BUGÜN NELER OLDU

Deloitte Futbol Para Ligi raporu, 2017-18 sezonu için dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri listesini açıkladı, Beşiktaş 30 takım içerisindeki tek Türk ekibi oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı elde ederek gruptan namağlup lider çıkan ve son 16'da oynama başarısı elde edenBugüne kadarki en iyi sonucunu elde eden Beşiktaş'ın, 165,7 milyon Euro gelir sağladığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, 2017-18 sezonunda 74,4 milyon Euro yayın geliri, 68,5 milyon Euro ticari gelir ve 22,8 milyon Euro maç günü hasılatı elde etti. En yüksek geliri elde eden 20 takımın toplam geliri yüzde 6'lık artışla 8,3 milyar Euro seviyesine ulaştı.