Çöplükten tesise, tesisten çeyrek finale: Ümraniyespor

Ümraniyespor 1993 yılında patlayan Ümraniye'deki çöplüğün arazisine kurulan tesislere yerleşmesinin ardından sürekli yükselen ve büyük bir grafik çizerek Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden takım haline geldi. Şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda ki güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın 2004 yılında göreve gelmesiyle başlayan 15 yıllık serüvenin ardından Ümraniyespor başarı basamaklarını tek tek çıktı ve bu başarılarını Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale çıkarak taçlandırdı. Ümraniyespor son 15 yıl içinde, amatör ligden süper amatör lige, daha sonra bölgesel amatör ligden, 3. Lig'e, ardından 2. Lig'e ve en sonunda da Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçına Can'ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Maçın ardından oyuncuları tebrik ederek çeyrek finalde Ümraniyespor'a başarılar dileyen Can, Ümraniye Çarşı Metro durağında Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, Ümraniyespor futbolcuları ve taraftarları ile bir araya gelerek kutlamalara katıldı.