Ekuban oynadıkça kendini buluyor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'da son haftalarda yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ekuban ile ilgili olarak teknik direktör Ünal Karaman, umut verici konuştu. Ekuban'ın zamanla daha iyi olacağına inandığını belirten Karaman, "Süre aldıkça, oynadıkça kendini buluyor. Yedek kaldığı dönemde de biz ona her zaman daha fazla forma şansı vermeye çalıştık. Şu an gerçekten istikrarlı bir ivme yakalamış durumda. Takımdaki diğer oyuncularımız gibi o da özverili bir şekilde takımının başarısı için elinden geleni yapıyor. Daha da iyi olacak çünkü o potansiyeli var" dedi.