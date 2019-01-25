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Galatasaray'da yeni hedef

Lazio’nun Ekvadorlu forveti için 3 milyon Euro’luk teklif yapan Galatasaray, gelecek yanıtı bekliyor. ’nun golcüsü hamlesi ise sonuçsuz kaldı.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019
Galatasaray'da yeni hedef Caicedo

Ara transfer döneminin bitmesine 7 gün kala forvet takviyesi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaraylı yetkililer, Alan ve Pato için gittikleri Dubai'den eli boş dönünce rotayı Çizme'ye çevirdi. İdari menajer Şükrü Hanedar'ın önceki gün İstanbul'a gelir gelmez İtalya'ya uçarak Felipe Caicedo için çalışma başlattığı öğrenildi. Lazio'da forma giyen Ekvadorlu futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılı idareci, bonservis için ise kulübüne 3 milyon Euro'luk teklif sundu.

KULÜBÜ LAZİO SICAK BAKMIYOR

Lazio'nun, sözleşmesi 2020'de bitecek 30 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakmadığı ancak yapılacak değerlendirmeden sonra net bir yanıt verecekleri kaydedildi. Bu arada Sassuolo'nun forveti Khouma Babacar için de nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, bu transferden ise olumlu sonuç alamadı.

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Galatasaray'da yeni hedef Caicedo
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