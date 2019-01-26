Son dakika: Alan Carvalho, Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Alan Carvalho'nun transferinde sona geldi. Alan'ın bonservis bedeli ve yıllık ücreti belli oldu. 4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun transferinde sona geldi. A Spor'un haberine göre Galatasaray, transferde tüm pürüzleri giderdi. Sarı kırmızılılar Alan Carvalho'nun transferi için Guangzhou Evergrande'ye 4,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 29 yaşındaki oyuncu ile yıllık 4,5 milyon Euro'dan 3,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Alan Carvalho Galatasaray'da Çin ekibinin 2015'in Ocak ayında 11,1 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Alan, kulübüyle çıktığı 101 resmi maçta 58 gol atıp 27 asist yaptı.