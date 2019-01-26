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Son dakika: , 'da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti

, Brezilyalı oyuncu 'nun transferinde sona geldi. Alan'ın bonservis bedeli ve yıllık ücreti belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.1.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 22:56
Son dakika: Alan Carvalho, Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti

4 Ocak'ta başlayan transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho'nun transferinde sona geldi.

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Son dakika: Alan Carvalho, Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti
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