Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kemal Özdeş, Gassama'nın son durumunu açıkladı

, Gassama'nın son durumunu açıkladı

'de 'a 1-0 mağlup olan 'nin teknik direktörü , "Geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da hak etmediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık ama bu oyun standardı bize hak ettiğimiz sonuçları getirecektir." dedi. Özdeş, karşılaşmada sakatlık geçiren 'nın son durumu hakkında da bilgi verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 23:35
Kemal Özdeş, Gassama'nın son durumunu açıkladı

Göztepe teknik direktörü Kemal Özdeş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ağır sahada mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayarak, müsabakanın ilk 35 dakikalık bölümünün istediği gibi geçtiğini söyledi.

İlk devrenin son 10 dakikasında oyunu birinci bölgede karşılamalarına rağmen çok pozisyon vermediklerini belirten Özdeş, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda saha zeminine daha uygun şekilde oynadık. Penaltıyı atmış olsak daha farklı bir süreç olabilirdi ama futbolda var bunlar. 72. dakikada duran top sonrası sahipsiz topu kazanamamak savunmada yerleşim problemine neden oldu ve bu pozisyonda golü yedik. Bu dakikadan sonra geri dönmek için mücadele ettik, direkten dönen toplar, karamboller var ama olmadı. Geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da hak etmediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık ama bu oyun standardı bize hak ettiğimiz sonuçları getirecektir, vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Tekrardan kazanmaya başlayarak yönümüzü yukarıya çevirmek istiyoruz."

Kemal Özdeş, müsabakanın son bölümünde sakatlanan Lamine Gassama'nın dizinde bir şey olmadığını ancak bileğinde problem bulunduğunu, kesin durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.

Erman Toroğlu'ndan Marcao ve zemin yorumu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Özdeş, Gassama'nın son durumunu açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN