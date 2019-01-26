Kemal Özdeş, Gassama'nın son durumunu açıkladı

Göztepe teknik direktörü Kemal Özdeş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ağır sahada mücadele eden iki takım oyuncularını kutlayarak, müsabakanın ilk 35 dakikalık bölümünün istediği gibi geçtiğini söyledi.

İlk devrenin son 10 dakikasında oyunu birinci bölgede karşılamalarına rağmen çok pozisyon vermediklerini belirten Özdeş, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda saha zeminine daha uygun şekilde oynadık. Penaltıyı atmış olsak daha farklı bir süreç olabilirdi ama futbolda var bunlar. 72. dakikada duran top sonrası sahipsiz topu kazanamamak savunmada yerleşim problemine neden oldu ve bu pozisyonda golü yedik. Bu dakikadan sonra geri dönmek için mücadele ettik, direkten dönen toplar, karamboller var ama olmadı. Geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da hak etmediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık ama bu oyun standardı bize hak ettiğimiz sonuçları getirecektir, vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Tekrardan kazanmaya başlayarak yönümüzü yukarıya çevirmek istiyoruz."

Kemal Özdeş, müsabakanın son bölümünde sakatlanan Lamine Gassama'nın dizinde bir şey olmadığını ancak bileğinde problem bulunduğunu, kesin durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.