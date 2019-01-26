Muslera: Gassama’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti. Maç sonrasında sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle Gassama'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım ciddi bir şeyi yoktur ve en kısa sürede geri döner." diyen Muslera şöyle devam etti, "Üç gündür yağış varmış. Biz buraya geldiğimizde de devam etti. Hepimizin gördüğü gibi zemini etkiledi. Özellikle kaleciler için zor bir zemin. Benim de sıkıntı yaşadığım zamanlar oldu. Bugün mücadele maçıydı. Üç puan almak çok önemliydi. Saha şartlarını bir kenara bıraktığımızda bile Göztepe zor bir deplasman. Altın değerindeki üç puanı aldık. Herkesi kutluyorum.

Muslera, performansıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Şu kadar maçtır gol yemedim" gibi konuları konuşmak pek hoşuma gitmiyor. Biz Galatasaray'ız. Çok güçlü bir takımız. Odaklanmamız ve yapmamız gereken goller bulmak. Umarım bu performansımız devam eder."