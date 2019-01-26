Sofiane Feghouli: Böyle bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray puanını 35'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Sarı kırmızılı ekibin Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Feghouli, "Zor bir deplasmandan aldığımız çok önemli bir üç puanla evimize dönüyoruz. Maç öncesi konuşmalarımızda bu maç için çok büyük bir mücadele vermemiz gerektiğinden bahsediyorduk. Öyle de oldu. Alışık olduğumuz futbolu oynayabileceğimiz bir saha yoktu." dedi ve şöyle devam etti, "Bunu bugün herkes gördü. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Önemli ve çok güzel bir üç puan aldık.

"Böyle bir camiada, böyle bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum. O yüzden bu camiada daha da büyük başarılara imza atmak istiyorum. Geçen sene nasıl şampiyon olduysak bu sene de aynı hırsımız devam ediyor. Çok kaliteli bir gruba ve aileye sahibiz. Benim iyi oynamam sadece benden kaynaklanan bir şey değil. Takım arkadaşlarımın yardımıyla bunlar oluyor. Onları da buradan tebrik ediyorum."

Galatasaray'ın 2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4,25 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı 29 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.