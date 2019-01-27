Denizlispor liderlik koltuğuna oturdu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de yeni lider Denizlispor... Ligde 11 haftadır bileği bükülmeyen yeşil-siyahlılar dün de Adana Demirspor'u 5-1 yenerek, puanını 42'ye yükseltti ve koltuğu Gençlerbirliği'nden devraldı. Evsahibinin golleri Mehmet Akyüz (dk.22 pen ve 63), Recep Niyaz (dk.45+1 ve 74) ile Ziya'dan (dk.84) geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise 30'da Vedat kaydetti.Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor'u Mustafa (11), Özgür Can (17) ve Batuhan'ın (90+2) golleri ile 3-0 yendi.İstanbulspor, öne geçip geri düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle Gazişehir FK ile puanları paylaştı.Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 0-0Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor: 1-1, Hacettepe-Manisaspor: 0-2Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2Bergama Belediyespor-Osmaniyespor: 0-3, Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Kızılcabölükspor: 4-3, Sultanbeyli Belediyespor- Esenler Erokspor: 1-1Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-3