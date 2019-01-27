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Denizlispor liderlik koltuğuna oturdu

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Denizlispor liderlik koltuğuna oturdu
Spor Toto 1. Lig'de yeni lider Denizlispor... Ligde 11 haftadır bileği bükülmeyen yeşil-siyahlılar dün de Adana Demirspor'u 5-1 yenerek, puanını 42'ye yükseltti ve koltuğu Gençlerbirliği'nden devraldı. Evsahibinin golleri Mehmet Akyüz (dk.22 pen ve 63), Recep Niyaz (dk.45+1 ve 74) ile Ziya'dan (dk.84) geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise 30'da Vedat kaydetti.

Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0
Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor'u Mustafa (11), Özgür Can (17) ve Batuhan'ın (90+2) golleri ile 3-0 yendi.

İstanbulspor-Gazişehir FK: 2-2
İstanbulspor, öne geçip geri düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle Gazişehir FK ile puanları paylaştı.

2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR

TFF 2. LİG
Kırmızı Grup: Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 0-0
Beyaz Grup: Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor: 1-1, Hacettepe-Manisaspor: 0-2

TFF 3. LİG
1. Grup: Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2
2. Grup: Bergama Belediyespor-Osmaniyespor: 0-3, Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Kızılcabölükspor: 4-3, Sultanbeyli Belediyespor- Esenler Erokspor: 1-1
3. Grup: Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-3
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Denizlispor liderlik koltuğuna oturdu
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