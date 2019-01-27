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Lazio deplasmanından 3 puanla döndü

1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında lider deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 00:51
Juventus Lazio deplasmanından 3 puanla döndü

Karşılaşmada ev sahibi ekip 59. dakikada Juventus'un Türk asıllı Alman vatandaşı futbolcusu Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar 74. dakikada Joao Cancelo ile skora eşitliği getirirken, galibiyet golü 88. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Zorlu karşılaşmada geriden gelerek sahadan galip ayrılmayı başaran Juventus puanını 59'a çıkardı. Serie A'da namağlup tek takım olarak liderliğini sürdüren Juventus, en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 11 yaptı.

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Juventus Lazio deplasmanından 3 puanla döndü
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