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'na ramazan düzenlemesi

Afrika Futbol Konfederasyonu (), 'da düzenlenecek 2019 'nın başlangıç tarihinin 15'ten 21 Haziran'a alındığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 14:06
Afrika Uluslar Kupası'na ramazan düzenlemesi

CAF'tan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan acil durum kurulu, Fas, Tunus ve Cezayir futbol federasyonlarının turnuvanın tarihinin değiştirilmesi yönündeki talebini değerlendirdi.

Bu yıl 6 Mayıs-3 Haziran tarihlerine denk gelen ramazan ayı sonrası oyunculara daha fazla dinlenme süresi bırakmak için 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonun, 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerine alınması kararlaştırıldı.

Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında yapılan ve 16 takımın mücadele ettiği Afrika Uluslar Kupası'na, 2019'da ilk kez 24 takım katılacak.

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Afrika Uluslar Kupası'na ramazan düzenlemesi
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