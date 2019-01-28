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İspanya'nın Kulübü, İngiltere'nin takımında forma giyen İspanyol futbolcu 'yı, 18 aylığına kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 19:21
Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı kiraladı

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea ile varılan anlaşma sonrasında doktor kontrolünden geçen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Morata ile 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Morata'nın yarın yeni takımında antrenmana çıkacağı bildirildi.

Morata, 2010-2014 yıllarında Real Madrid'de forma giydikten sonra 2014-2016 yıllarında İtalya'nın Juventus takımında oynadı. Daha sonra tekrar Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de de Chelsea'ye transfer olmuştu. İspanyol futbolcu bu sezon Chelsea'nin ligde 10 maçında forma giyip 5 gol attı.

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Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı kiraladı
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