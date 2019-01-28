Spor Toto 1. Lig

Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2
Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 yenerek, zirve iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın gollerini 75. dakikada Sinan Kurt ve 77. dakikada Ayuk Mbu kaydetti. Morsarılı ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkartırken, üst üste 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Giresunspor'da Berkan Yıldırım 58. dakikada kırmızı kart gördü. Altay-Afjet Afyonspor: 1-1
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı. Altay, 36'da Paixao'nun penaltı golüyle öne geçti. Afyon, 89'da Oltan'ın penaltı golüyle 1 puanı aldı. Balıkesir-Eskişehirspor: 3-1
Üst sıraları hedefleyen Balıkesir, kümeye tutunma mücadelesi veren Eskişehir'i rahat geçti. Balkes'e üç puanı Foxi (2) ve Glumac'ın golleri getirdi. Halil İbrahim'in sayısı, Es Es'e yetmedi. TFF 2. ve 3. Lig toplu sonuçlar
TFF 2. LİG:
KIRMIZI GRUP:
Şanlıurfa-Kahramanmaraş: 0-1, Etimesgut Bld.-BAK Spor: 1-1, Fatih Karagümrük-Tuzla: 2-0, Manisa B.Şehir Bld.-Kırklareli: 2-2, Bandırma Baltok- Sivas Bld.: 2-0, Konya Anadolu Selçuk-Fethiye: 3-2, Darıca G.Birliği-Menemen Bld.: 1-6, Tarsus İdmanyurdu-Tokat: 2-2, BEYAZ GRUP:
Niğde Anadolu-UTAŞ Uşak: 2-1, Yılport Samsun-Gümüşhane: 2-1, Keçiörengücü-Amed S. F.: 1-0, Sarıyer-Sakarya: 1-1, Bodrum Bld. Bodrumspor-Ankara Demir: 5-0, Kastamonu 1966-Eyüp: 2-0. TFF 3. LİG:
1. GRUP:
Batman Petrol-Silivri: 1-0, Hekimoğlu Trabzon-Gebze: 2-0, Erzin Bld-Tire 1922: 0-0, Büyükçekmece Tepecik-Nevşehir Bld.: 0-2, Şile Yıldız-Ergene Velimeşe: 2-2, Nazilli Bld.-Artvin Hopa: 2-0, Körfezspor-Kozan Bld.: 0-2, 2. GRUP:
Yeni Ordu-Altındağ Bld.: 2-0, Adıyaman 1954-Kırşehir Bld.: 1-3, Pazarspor-Ofspor: 2-2, Elaziz Bld.- Alibeyköy: 3-2, Van B.Şehir Bld.-Kemer2003: 2-0, Düzce- Karşıyaka: 1-1, 3. GRUP:
Diyarbekir-Turgutlu: 2-2, Bayburt İl Özel İdare- Fatsa Bld.: 3-0, Cizre-Ankara Adliye: 2-1, Karacabey Bld.- Muğla: 2-1, Buca-Payas: 0-1, Yeni Çorum-1461 Trabzon: 0-0, Serik Bld.-Anagold 24 Erzincan: 1-0.