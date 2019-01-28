Spor Toto 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 yenerek, zirve iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın gollerini 75. dakikada Sinan Kurt ve 77. dakikada Ayuk Mbu kaydetti. Morsarılı ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkartırken, üst üste 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Giresunspor'da Berkan Yıldırım 58. dakikada kırmızı kart gördü.Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı. Altay, 36'da Paixao'nun penaltı golüyle öne geçti. Afyon, 89'da Oltan'ın penaltı golüyle 1 puanı aldı.Üst sıraları hedefleyen Balıkesir, kümeye tutunma mücadelesi veren Eskişehir'i rahat geçti. Balkes'e üç puanı Foxi (2) ve Glumac'ın golleri getirdi. Halil İbrahim'in sayısı, Es Es'e yetmedi.Şanlıurfa-Kahramanmaraş: 0-1, Etimesgut Bld.-BAK Spor: 1-1, Fatih Karagümrük-Tuzla: 2-0, Manisa B.Şehir Bld.-Kırklareli: 2-2, Bandırma Baltok- Sivas Bld.: 2-0, Konya Anadolu Selçuk-Fethiye: 3-2, Darıca G.Birliği-Menemen Bld.: 1-6, Tarsus İdmanyurdu-Tokat: 2-2,Niğde Anadolu-UTAŞ Uşak: 2-1, Yılport Samsun-Gümüşhane: 2-1, Keçiörengücü-Amed S. F.: 1-0, Sarıyer-Sakarya: 1-1, Bodrum Bld. Bodrumspor-Ankara Demir: 5-0, Kastamonu 1966-Eyüp: 2-0.Batman Petrol-Silivri: 1-0, Hekimoğlu Trabzon-Gebze: 2-0, Erzin Bld-Tire 1922: 0-0, Büyükçekmece Tepecik-Nevşehir Bld.: 0-2, Şile Yıldız-Ergene Velimeşe: 2-2, Nazilli Bld.-Artvin Hopa: 2-0, Körfezspor-Kozan Bld.: 0-2,Yeni Ordu-Altındağ Bld.: 2-0, Adıyaman 1954-Kırşehir Bld.: 1-3, Pazarspor-Ofspor: 2-2, Elaziz Bld.- Alibeyköy: 3-2, Van B.Şehir Bld.-Kemer2003: 2-0, Düzce- Karşıyaka: 1-1,Diyarbekir-Turgutlu: 2-2, Bayburt İl Özel İdare- Fatsa Bld.: 3-0, Cizre-Ankara Adliye: 2-1, Karacabey Bld.- Muğla: 2-1, Buca-Payas: 0-1, Yeni Çorum-1461 Trabzon: 0-0, Serik Bld.-Anagold 24 Erzincan: 1-0.