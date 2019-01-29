CAS tescil etti

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) son yayımladığı bültene değinerek, "Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz" dedi. CAS'ın bu bültende, 2010-11 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğunu bir kez daha tescillediğini belirten Bülbüloğlu,ifadesini kullandı.