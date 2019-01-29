CAS tescil etti

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) son yayımladığı bültene değinerek, "Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz" dedi. CAS'ın bu bültende, 2010-11 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğunu bir kez daha tescillediğini belirten Bülbüloğlu, "31. paragrafta, 'Şike sebebiyle mağdur olan 'temiz' kulüplerin, federasyonları harekete geçirip şikeye müdahale etmelerini sağlamak için sınırlı güçleri vardır. Tıpkı Türkiye Süper Ligi'nin 2010-11 sezonu 'temiz' ikincisi Trabzonspor'un şampiyonluk unvanını, bu unvanı elinde tutan şike şüphelisi F.Bahçe'den almak için yürüttüğü ancak başarısızlıkla sonuçlanan hak arayışı gibi' deniliyor. CAS'taki davamızın duruşması 15 Mart'ta görülecek. Bu bülteni de savunmamıza ekleyeceğiz"
ifadesini kullandı.