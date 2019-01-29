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- maçı canlı izle

son 16 turu rövanş maçında , 'u konuk ediyor. 19.45'te başlayacak karşılaşma a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 18:31
Galatasaray - Boluspor maçı canlı izle

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Boluspor ile karşılaşacak. 19.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mete Kalkavan. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR merkezinde AVAR olarak da Volkan Bayarslan yer alacak.

Turun Bolu'da oynanan ilk ayağında sarı kırmızılı ekip, rakibini Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Müsabaka 19.45'te a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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Galatasaray - Boluspor maçı canlı izle
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