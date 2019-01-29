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'de Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilip bir türlü çıkışa geçemeyen 'nin 19'uncu hafta sonunda düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 14:53
Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik

Galatasaray karşısında pozitif bir futbol ortaya koymasına rağmen sonuca gidemeyen Göztepe'de gözler cuma günü deplasmanda oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Sezonun ilk yarısında da yine Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarından puansız ayrılıp Bornova Stadı'nda Fenerbahçe'yi deviren sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapmaya başladı.

Hedeflediği konumdan uzak kalan İzmir ekibi, Kadıköy'den istediği sonucu çıkaramazsa tehlikeli bölgeye bir adım daha yaklaşacak. Kabus görmek istemeyen Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hem kupada, hem de ligde zorlu bir dönemece girecek. Transferde kanat oyuncusu Serdar Gürler ve sol bek Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar taraftarın dört gözle beklediği forvet transferini ise gerçekleştirmeyecek. Maçın hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Göztepe'de cezalı orta saha Poko'nun yanı sıra, sakatlıkları süren sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.


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Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik
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