Islam Sliman, Real Betis yolunda

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltre Premier Lig ekibi Leicester City'den 1,5 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 22 maçta sadece 4 gol atabildi ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal da Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında alınan 3-2'lik Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Cezayirli forvet için, "Beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı.

"Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Sky İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Real Betis ile anlaşmaya yakın. Menajerlerin İspanyol ekibi ile Leicester City arasında anlaşma sağlanması üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen haberde kiralama seçeneğinin öne çıktığı belirtildi.