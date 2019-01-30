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Son dakika: , Fenerbahçe'de! İşte yıllık ücreti

Fenerbahçe, ile sözleşmesini fesheden 'le anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 22:12
Son dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe'de! İşte yıllık ücreti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, geçtiğimiz haftalarda ikinci yarı kadro planlamasında düşünmediğini açıklamasının ardından Serdar Aziz'in adı sıklıkla Fenerbahçe'yle anılmaya başlamıştı.

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Son dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe'de! İşte yıllık ücreti
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