Son dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe'de! İşte yıllık ücreti

Fenerbahçe, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Serdar Aziz'le anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, geçtiğimiz haftalarda ikinci yarı kadro planlamasında düşünmediğini açıklamasının ardından Serdar Aziz'in adı sıklıkla Fenerbahçe'yle anılmaya başlamıştı. A Spor'un duyurduğu habere göre Serdar Aziz, alacakları karşılığında Galatasaray'la olan sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile görüşmek üzere menajeri Haluk Canatar ile birlikte Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! İmzalar atılıyor Milliyet'in haberine göre Serdar Aziz, yıllık 2 milyon Euro'dan 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Serdar Aziz, fesih anlaşması için Galatasaray'dan olan 2.6 milyon Euro'luk alacaklarından vazgeçerken sarı kırmızılı kulübe 1,2 milyon TL ödeme yapacak. Galatasaray'ın 2016'nın Temmuz ayında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla çıktığı 51 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.