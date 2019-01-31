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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden için ara döneminin son günü hareketli geçiriyor. Siyah-beyazlılarda genç ön libero , 1'inci Lig takımı 'a transfer oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 14:05
Atakan Çankaya Osmanlıspor'da

Altay, bu transfer için Başkent temsilcisinden 1 milyon TL bonservis ücreti alıp, genç oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 25 pay elde edecek. İzmir ekibinde sağ kanat Furkan Deniz'e ise Süper Lig temsilcisi Ankaragücü kanca attı. Transferin gerçekleşmesi halinde Altay Furkan için Ankaragücü'nden bir miktar bonservis ücreti alacak.

Öte yandan hafta içinde göreve başlayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, geçen hafta ayrıldığı Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi kadrosunda görmek istiyor. Gökhan'ın da altyapısından yetişip profesyonel olduğu Altay'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli file bekçisi bonservis sorununu çözmesi halinde yuvaya dönecek.

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Atakan Çankaya Osmanlıspor'da
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