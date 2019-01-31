Bonservisini aldı, geldi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde ikinci ses getiren transfer hamlesine imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile bağını koparan milli savunmacı Serdar Aziz'i kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki stoper, bonservisini almak için bir aydır pazarlık yaptığıSerdar Aziz, Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra soluğu hemen Fenerbahçe Kulübü'nde aldı. Menajeri Haluk Canatar ile birlikte sarı-lacivertli kulübe gelen deneyimli savunmacı,