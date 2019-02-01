Açılış maçı Suat Arslanboğa’nın

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanacak olan haftanın açılış maçı F.Bahçe-Göztepe karşılaşmasını Suat Arslanboğa yönetecek.
Arslanboğa, bu sezon ligde ilk kez sarı-lacivertlilerin maçında görev alacak. Arslanboğa sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor- Fenerbahçe maçını yönetmişti. 40 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, Göztepe'nin ise Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadelede düdük çalmıştı. DİĞER HAKEMLER
YARIN
13.30 ................. EY Malatyaspor-İM Kayserispor....... Mete Kalkavan
16.00 ................. Kasımpaşa-DG Sivasspor................... Arda Kardeşler
16.00 ................. Trabzonspor-MKE Ankaragücü....... Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 ................. Aytemiz Alanya-Galatasaray........... Alper Ulusoy PAZAR
13.30 ................. BŞB Erzurumspor-Çaykur Rize......... Özgür Yankaya
16.00 ................. Akhisarspor-Medipol Başakşehir..... Hüseyin Göçek
19.00 ................. Antalyaspor-Beşiktaş........................ Bülent Yıldırım PAZARTESİ
20.00 ................. Bursaspor-Atiker Konyaspor............ Halis Özkahya