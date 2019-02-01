Açılış maçı Suat Arslanboğa’nın

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanacak olan haftanın açılış maçıArslanboğa, bu sezon ligde ilk kez sarı-lacivertlilerin maçında görev alacak. Arslanboğa sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor- Fenerbahçe maçını yönetmişti. 40 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, Göztepe'nin ise Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadelede düdük çalmıştı.13.30 ................. EY Malatyaspor-İM Kayserispor....... Mete Kalkavan16.00 ................. Kasımpaşa-DG Sivasspor................... Arda Kardeşler16.00 ................. Trabzonspor-MKE Ankaragücü....... Mustafa Öğretmenoğlu19.00 ................. Aytemiz Alanya-Galatasaray........... Alper Ulusoy13.30 ................. BŞB Erzurumspor-Çaykur Rize......... Özgür Yankaya16.00 ................. Akhisarspor-Medipol Başakşehir..... Hüseyin Göçek19.00 ................. Antalyaspor-Beşiktaş........................ Bülent Yıldırım20.00 ................. Bursaspor-Atiker Konyaspor............ Halis Özkahya