Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Açılış maçı Suat Arslanboğa’nın

Açılış maçı ’nın

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Açılış maçı Suat Arslanboğa’nın
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün oynanacak olan haftanın açılış maçı F.Bahçe-Göztepe karşılaşmasını Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa, bu sezon ligde ilk kez sarı-lacivertlilerin maçında görev alacak. Arslanboğa sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor- Fenerbahçe maçını yönetmişti. 40 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, Göztepe'nin ise Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadelede düdük çalmıştı.

DİĞER HAKEMLER

YARIN
13.30 ................. EY Malatyaspor-İM Kayserispor....... Mete Kalkavan
16.00 ................. Kasımpaşa-DG Sivasspor................... Arda Kardeşler
16.00 ................. Trabzonspor-MKE Ankaragücü....... Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 ................. Aytemiz Alanya-Galatasaray........... Alper Ulusoy

PAZAR
13.30 ................. BŞB Erzurumspor-Çaykur Rize......... Özgür Yankaya
16.00 ................. Akhisarspor-Medipol Başakşehir..... Hüseyin Göçek
19.00 ................. Antalyaspor-Beşiktaş........................ Bülent Yıldırım

PAZARTESİ
20.00 ................. Bursaspor-Atiker Konyaspor............ Halis Özkahya
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Açılış maçı Suat Arslanboğa’nın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN