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: Ailem bu formayı sabırsızlıkla bekliyordu

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Serdar Aziz: Ailem bu formayı sabırsızlıkla bekliyordu
Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığına renklerine bağladığı Serdar Aziz, Başkan Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy'a transfer sürecindeki kararlı tutumları nedeniyle teşekkür etti. Tecrübeli stoper, "İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim. Taraftarlarımız bana güvensin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buraya gelirken, çok zorlu bir süreçten geçtim. Ailem de sabırsızlıkla beni bu formayla görmek istiyordu" dedi. Serdar ile Tolgay akşam ilk idmanlarına da çıktı.
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Serdar Aziz: Ailem bu formayı sabırsızlıkla bekliyordu
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