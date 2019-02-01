Serdar Aziz: Ailem bu formayı sabırsızlıkla bekliyordu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığına renklerine bağladığı Serdar Aziz, Başkan Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy'a transfer sürecindeki kararlı tutumları nedeniyle teşekkür etti. Tecrübeli stoper, "İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim.Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buraya gelirken, çok zorlu bir süreçten geçtim." dedi. Serdar ile Tolgay akşam ilk idmanlarına da çıktı.