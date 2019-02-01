Sloven mücevheri Miha Zajc

Fenerbahçe transferde son gün bombasını Empoli'den Miha Zajc ile patlattı. Zajc, dün İstanbul'a gelerek 1 yıl opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için şu an Empoli'de kiralık bulunan Salih Uçan'ın bonservisinin yanı sıra 3 milyon Euro verecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Mehmet Ekici'nin yanına ofansif bir ismi kadroya katma isteği sonrasında Empoli ile temasa geçildi ve anlaşma sağlandı. Tekniği, enerjisi ve takımın pas trafiğine yaptığı katkısı ile bilinen
Zajc'e takım arkadaşları, "Sloven Mücevheri" diyor. Zajc'in gelmesiyle yabancı oyuncu sayısı 15'e yükseldi.
Kanarya'nın, Kameni'yi kadronun dışında tutmaya devam edeceği ve transfer sezonu açık ülkelere gitmesi için yoğun baskı yapacağı bildirildi. DURUMUN FARKINDAYIM
24 yaşındaki Miha Zajc, ayağının tozuyla İstanbul'a gelir gelmez yaptığı açıklamada, "Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.