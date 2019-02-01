Sloven mücevheri Miha Zajc

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe transferde son gün bombasını Empoli'den Miha Zajc ile patlattı.Sarı-lacivertliler, bu transfer için şu an Empoli'de kiralık bulunan Salih Uçan'ın bonservisinin yanı sıra 3 milyon Euro verecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Mehmet Ekici'nin yanına ofansif bir ismi kadroya katma isteği sonrasında Empoli ile temasa geçildi ve anlaşma sağlandı.Zajc'e takım arkadaşları, "Sloven Mücevheri" diyor.Kanarya'nın, Kameni'yi kadronun dışında tutmaya devam edeceği ve transfer sezonu açık ülkelere gitmesi için yoğun baskı yapacağı bildirildi.24 yaşındaki Miha Zajc, ayağının tozuyla İstanbul'a gelir gelmez yaptığı açıklamada, "Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.