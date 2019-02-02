Altınordu - Kardemir Karabükspor: 6-0

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Altınordu, 20. haftada konuk ettiği son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkaran İzmir ekibi üst üste 3. galibiyetini elde ederek 35 puana ulaştı. Karabükspor ise -1 puanda kaldı. Altınordu'nun gollerini Anıl (2), Muhammed, Sefa, Berkay ve Murat kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Muhammed savunmanın arkasına oynadı, Anıl Koç hamle yaptı ve çaprazdan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Murat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammed Mert, dönüp sol ayağınla yerden köşeye vurdu: 2-0.

30. dakikada Murat bu kez sağdan kale sahasına gönderdi, Sefa sırtı kaleye dönük pozisyonda rakibinden sıyrılıp uzak köşeye plasesini yaptı: 3-0.

33. dakikada harika bir pas trafiğinin sonunda Okan yayın üzerine oynadı, Berkay gelişine sert vurdu: 4-0.

35. dakikada Sefa'nın savunma arkasına gönderdiği harika pasta topla buluşan Anıl Koç, kalecinin de hatasından yararlanıp skoru 5-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

72. dakikada savunma arkasında topla buluşan Murat, kalecinin yanından fileleri havalandırdı: 6-0.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Bilal Gölen (xx), Çetin Öncel (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Sinan (xxx), Recep (xx), Yusuf (xx) (Dk. 46 Ali xx), Berkay (xxx) (Dk. 46 Alican xx), Okan (xxx), Muhammed (xxx) (Dk. 73 Deniz xx), Anıl (xxx), Murat (xxx), Sefa (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) - Arda (xx), Fatih (x) (Dk. 76 Sezer x), Berkay (x), Can (x), Hüseyin (xx), Emre (x), Toykan (x) (Dk. 37 Abdullah x), Batuhan (xx), Arif (x), Berk (x) (Dk. 50 Melih x)

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 35 Anıl, Dk. 23 Muhammed, Dk. 30 Sefa, Dk. 33 Berkay, Dk. 72 Murat (Altınordu)

SARI KARTLAR: Toykan, Sezer (Karabükspor)