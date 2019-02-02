Bütçeyi aşan bedelini de kendi öder

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçmiş dönemlerdeki pahalı transferleri eleştirdi, altyapıya büyük önem verdiklerini ve kulübün gelirlerini arttırdıklarının altını çizdi. İşte Ağaoğlu'ndan satırbaşları: Bütçe fazlası harcamalarda, kulüp başkanı ve yöneticilerinin müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu maddesini kendi tüzüğümüze koyduk ve bunu genel kuruldan geçirdik. Bu uygulama ile bütçe fazlasının önüne geçtik. Yani eğer harcarsa bu parayı kulüp başkanının kendisi öder veya onunla birlikte kulübü yönetenler. 15 milyon Euro'luk futbolcu sattık, tribün gelirlerini arttırdık. Transfere sadece 2.2 milyon Euro harcadık. Şu anki takımın maliyeti 11 milyon Euro civarında. 35-40 milyon Eurolar karşılığı elde edilemeyen başarıları bu kadro ile yakaladık.Soniki maçta toplam 5 puan kaybedip, zirve yarışında yara alan Trabzonspor, bugün sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele 16:00'da başlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gelecek haftaki Galatasaray deplasmanı öncesi moral bulmayı hedefliyor.