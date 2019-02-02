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Ersel Uzğur: Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi

Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Kasımapaşa karşısında aldıkları 3 puanın bundan sonraki maçlar için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 18:36
Ersel Uzğur: Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Yükselen form grafiğimizi devam ettirmek istiyoruz. Kasımpaşa'nın lige kattığı rengi, gücünü biliyorduk. Oyuncularımız gerçekten 90 dakika boyunca çok iyi oynadılar. Rakibe çok az pozisyon verdik. Çok pozisyon bulduk. Oyuncularımız bunları değerlendirdi. 3 puan aldık. Bu 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi. İyi gidişimizi bundan sonraki maçlarda sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Ersel Uzğur: Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi
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