Aslan Akdeniz’de kayboldu

BUGÜN NELER OLDU

1 - Ara transferin şampiyonu Galatasaray belki de dün şampiyonluğu kaybetmesine neden olacak beraberliği Alanya'da yaşadı ve lider Medipol Başakşehir'e2- Büyük futbolcu Sergen Yalçın ortalama üstü teknik direktör olduğunu Gaziantep, Sivas, Kayseri ve Konya'nın ardından Alanya'da da bir kez daha gösterdi.3- Maçın ilk yarısında tek kale top oynayan ev sahibi ekip, önde baskıyla Galatasaray'ı sürekli hataya zorladı., oyun aklı kısıtlı Onyekuru yanlış tercihlerle hücumları başlamadan bitirdi, tek forvet Mitroglou'na top bile gelmedi.4- İlk yarının uzatmasında Djalma Campos ceza sahası dışından topu adeta kaleye dikti,hatalı bir aşırtma golü yedi.5- İkinci devrenin başında Belhanda'nın savunma arkasına kaçırdığıçaprazdan beraberlik golünü attı.6- 1-1'den sonra Mitroglou'nun yerine girensağ ayağına güvenmedi, soluna çektiği topada Alanya savunması şut izni vermedi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray'a karşı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sadece 3 kere kaybetti. 46 yaşındaki Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi görürken, Beşiktaş'a ise 5 kez rakip oldu ve 3 beraberlik, 2 yenilgi ile 90 dakikaları tamamladı. Bu arada Aytemiz Alanyaspor lig tarihinde dün gece Galatasaray'dan ilk kez puan aldı.G.Saray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maçtan sonra hakemleri eleştirdi. Davala şunları söyledi: "Genel olarak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bir günlük antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız var, uyum sorunu yaşadık. Hakem 4 dakika uzatma verdi. İkinci yarının zamanı 4 dakika değildi ve hemen maçı bitirdi. En az 6-7 dakika uzaması gerekiyordu. Hakemin acelesi vardı galiba!"Alanyaspor kalesine sadece 5 şut çekebilen Galatasaray, bu sezon ligdeki en düşük sayısında kaldı. Bu 5 şuttan üçü isabetliydi ancak gol dışında tehlike yaratmaktan uzaktı. Belhanda ise tek isabetli şutunu dün atabildi.Alanyaspor-Galatasaraymaçının hakemi Alper Ulusoy, dün akşamki karşılaşmada futbol oyununu bildiği kadarıyla faulleri çaldı, kartları gösterdi. Verdiği ve vermediği fauller konusunda tartışılacak çok pozisyon var.Bu nedenledir ki oyunun sonunda kendisine sözel tepkiler çok fazlaydı.Kabul görmedi.Maçın en kritik pozisyonlarından bir tanesi 45+2'de Djalma'ya giren Fernando'nun hareketiydi.Sarı kart yeterli ancak sınırlarını zorlayan bir sarı karttı.85. dakikada Baiano ile kaleci Haydar çarpışıyor.Pozisyonun içinde bulunan Onyekuru'nun rakip oyuncuların hiçbirisine herhangi bir teması, faulü gerektirecek bir eylemi olmamasına rağmen hakem Ulusoy; Alanya lehine şaka gibi bir faul uyduruyor.G.Saray'ın yeni transferleri henüz takıma adapte olamamış. Zaman içerisinde arzu edilen seviyede, beklenen futbolu oynayacaklarını umuyorum.Bence iki puan kaybetmedi, bu futbolla bu deplasmandan 1 puan almak bile G.Saray için kazançtır.Alanyaspor ise çok dirençli futbol oynadı. Özellikle ilk yarıda tempo çok yüksekti.maçının 52. dakikasında başkent ekibinin Orgill'le kazandığı golde hakemindiyerek iptal ettiği gol, ülke hakemlerimize anlatılankriterlerine göre doğru bir iptal.Lakin ülke hakemliğimize bu değişim anlatılmadığı için, biz de eski yoruma göre gol iptalinikabul etmek zorundayız.69'da penaltı beklentisindeki Ekbuan'a aldatmadan çıkan sarı kart doğru.