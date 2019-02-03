Aslan Akdeniz’de kayboldu

1 - Ara transferin şampiyonu Galatasaray belki de dün şampiyonluğu kaybetmesine neden olacak beraberliği Alanya'da yaşadı ve lider Medipol Başakşehir'e puan farkını 8'e çıkarma şansı tanıdı.
2- Büyük futbolcu Sergen Yalçın ortalama üstü teknik direktör olduğunu Gaziantep, Sivas, Kayseri ve Konya'nın ardından Alanya'da da bir kez daha gösterdi.
3- Maçın ilk yarısında tek kale top oynayan ev sahibi ekip, önde baskıyla Galatasaray'ı sürekli hataya zorladı. Belhanda ve Ndiaye rekor top kaybı yaparken
, oyun aklı kısıtlı Onyekuru yanlış tercihlerle hücumları başlamadan bitirdi, tek forvet Mitroglou'na top bile gelmedi.
4- İlk yarının uzatmasında Djalma Campos ceza sahası dışından topu adeta kaleye dikti, çok önde yakalanan Muslera
hatalı bir aşırtma golü yedi.
5- İkinci devrenin başında Belhanda'nın savunma arkasına kaçırdığı Feghouli
çaprazdan beraberlik golünü attı.
6- 1-1'den sonra Mitroglou'nun yerine giren Sinan Gümüş müsait pozisyonda
sağ ayağına güvenmedi, soluna çektiği topa
da Alanya savunması şut izni vermedi. İŞİN SIRRI SERGEN'DE
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray'a karşı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sadece 3 kere kaybetti. 46 yaşındaki Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi görürken, Beşiktaş'a ise 5 kez rakip oldu ve 3 beraberlik, 2 yenilgi ile 90 dakikaları tamamladı. Bu arada Aytemiz Alanyaspor lig tarihinde dün gece Galatasaray'dan ilk kez puan aldı. 'HAKEMİN ACELESİ VARDI!'
G.Saray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maçtan sonra hakemleri eleştirdi. Davala şunları söyledi: "Genel olarak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bir günlük antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız var, uyum sorunu yaşadık. Hakem 4 dakika uzatma verdi. İkinci yarının zamanı 4 dakika değildi ve hemen maçı bitirdi. En az 6-7 dakika uzaması gerekiyordu. Hakemin acelesi vardı galiba!" ŞUT ATMAYI UNUTTU
Alanyaspor kalesine sadece 5 şut çekebilen Galatasaray, bu sezon ligdeki en düşük sayısında kaldı. Bu 5 şuttan üçü isabetliydi ancak gol dışında tehlike yaratmaktan uzaktı. Belhanda ise tek isabetli şutunu dün atabildi. ANALİZ Kart standardı yoktu
Alanyaspor-Galatasaray
maçının hakemi Alper Ulusoy, dün akşamki karşılaşmada futbol oyununu bildiği kadarıyla faulleri çaldı, kartları gösterdi. Verdiği ve vermediği fauller konusunda tartışılacak çok pozisyon var. Kart standardı yoktu.
Bu nedenledir ki oyunun sonunda kendisine sözel tepkiler çok fazlaydı. Çünkü yapmış olduğu yönetim, pozitif ve çağdaş futbola destek veren bir yönetim değildi.
Kabul görmedi.
Maçın en kritik pozisyonlarından bir tanesi 45+2'de Djalma'ya giren Fernando'nun hareketiydi.
Sarı kart yeterli ancak sınırlarını zorlayan bir sarı karttı. Djalma'nın hareketli oluşu, Fernando'yu kırmızıdan kurtardı.
85. dakikada Baiano ile kaleci Haydar çarpışıyor.
Pozisyonun içinde bulunan Onyekuru'nun rakip oyuncuların hiçbirisine herhangi bir teması, faulü gerektirecek bir eylemi olmamasına rağmen hakem Ulusoy; Alanya lehine şaka gibi bir faul uyduruyor. Oysaki aynı takımın iki oyuncusu birbirlerine çarparak yere düşmüşlerdi.
G.Saray'ın yeni transferleri henüz takıma adapte olamamış. Zaman içerisinde arzu edilen seviyede, beklenen futbolu oynayacaklarını umuyorum. Dün akşamki mücadelede ortada geçti. G.Saray üç puanı hak edecek üst düzey futbol oynamadı.
Bence iki puan kaybetmedi, bu futbolla bu deplasmandan 1 puan almak bile G.Saray için kazançtır.
Alanyaspor ise çok dirençli futbol oynadı. Özellikle ilk yarıda tempo çok yüksekti. Bu oyunun hakkı beraberlikti, öyle de oldu. BİZE GÖRE GOL DEĞİL! Trabzon-A.Gücü
maçının 52. dakikasında başkent ekibinin Orgill'le kazandığı golde hakemin 'elle oynama var'
diyerek iptal ettiği gol, ülke hakemlerimize anlatılan 'elle oynama'
kriterlerine göre doğru bir iptal. Ancak 2018 UEFA elle oynama kriter yorumlarındaki değişikliğe, göre bu golün geçerli sayılması gerekiyor.
Lakin ülke hakemliğimize bu değişim anlatılmadığı için, biz de eski yoruma göre gol iptalini 'doğru'
kabul etmek zorundayız.
69'da penaltı beklentisindeki Ekbuan'a aldatmadan çıkan sarı kart doğru. 87'de benzer aldatmayı yapan Aydın Karabulut'a da aynı kartın çıkmaması yanlış.