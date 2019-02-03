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Guti'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

yardımcı antrenörü İspanyol 'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı 35 bin beğeni aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 11:06
Guti'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi dün Antalya'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından, Real Madrid ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı.

Instagram'da 619 bin takipçisi bulunan İspanyol Guti Hernandez paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız. Yarın maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 35 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.

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Guti'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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