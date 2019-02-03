İstanbul Fatihi Yiğido

BUGÜN NELER OLDU

Ev sahibi Kasımpaşa, 3. dakikada Perica ile yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamazken 6. dakikada topu ağlarında gördü. Defansın arkasına sarkan Diabate, arka direğe ortasını yaptı. Emre Kılınç, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.63'te Diabate ortasını ceza alanı içine açtı. Kone, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı. 66'da Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, 2. golünü atıp, sonucu ilan etti: 3-1. İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir'i yenen Yiğidolar, Paşa'yı da yıkmış oldu.