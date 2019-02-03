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İstanbul Fatihi Yiğido

Sivasspor, ve ’in ardından ’yı da İstanbul’da devirdi. Yiğidolar, bu sonuçla üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi

Giriş Tarihi: 3.2.2019
İstanbul Fatihi Yiğido
Ev sahibi Kasımpaşa, 3. dakikada Perica ile yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamazken 6. dakikada topu ağlarında gördü. Defansın arkasına sarkan Diabate, arka direğe ortasını yaptı. Emre Kılınç, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Dakikalar 14'ü gösterirken Trezeguet'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Perica, skora denge getirdi. 63'te Diabate ortasını ceza alanı içine açtı. Kone, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı. 66'da Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, 2. golünü atıp, sonucu ilan etti: 3-1. İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir'i yenen Yiğidolar, Paşa'yı da yıkmış oldu.
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İstanbul Fatihi Yiğido
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