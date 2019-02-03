Yabancı sayısı değişebilir

BUGÜN NELER OLDU

enerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında gelecek sezon yabancı sayısının azalacağının sinyalini verdi. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:, en kötü günde elimizi taşın altına koydukFenerbahçe ruhu da bunu gerektirir.geldiğimiz bu ilk yılımızda bazı manevra alanlarımızınve sezon başındaki yönetimsel yanılgılarımız nedeniyle yüzümüzü güldüren sonuçlara çok geç ulaştık. Her değişim sürecinde olabileceği gibi çok sancılı bir dönemden geçtik.ayında transfer zordur. Buna rağmen yoğun bir çalışmayla hocamızın talep ve onayları doğrultusunda takımımızın eksik bölgelerine 5 tane kilit transfer yaptık.dönemde gelmesibeklenen, yabancı kotasına getirilmesibeklenen sınırlamalar, düşecek rakamlarıda göz önünde bulundurarak bu dönemdeTürk oyunculara daha fazla ağırlık verdik.Zaten hocamız da bu yönde düşünüyordu.gelecek sezon ligin şampiyonluk için en önemli favorisi olacaktır ve net şekilde bugünden attığımız tohumların şampiyonluğa ulaşacak kapasitede olduğunu hepiniz göreceksiniz.gönlümüzde farklı yeri olan Anadolu'da iki şehir vardır.bir üzüntümü de dile getirmekistiyorum. Bir de gelişmemiz gerekenalan.Aynı anda değişik tezahüratlar yapılıyor.Hakem kararlarına değinmek istiyorum. Fenerbahçemiz direkt olarak maç sonucuna etki eden bazı yanlış hakem kararlarına maruz kalınca istemeyerek de olsa gündeme getirmek zorunda kaldık. Ayrıcalık veya imtiaz istemiyoruz. Hakemlere maçlarımızda verdikleri kararlardan dolayı düdük astırma gibi bir amacımız olmadı, olamaz da. Federasyonu baskı altına almaya, lobi yapmaya şartlar ne olursa olsun tenezzül etmedik. Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra bir kişi dahi federasyonu aramadık. Bunu da zaaf olarak görenler var. Ama alışılacak, çünkü doğru budur.Bir puanla başladığımız sezonun ikinci yarısında önce Malatyaspor, sonrasında Göztepe'ye karşı elde ettiğimiz galibiyetler bizim için 3 puanın ötesinde. Çok fazla sevinecek bir durum yok ama niye 3 puanın ötesinde? Attığımız adımların doğru adımlar olduğunu görmek, ligdeki varlığımızı ve gücümüzü göstermek adına çok önemli psikolojik bir eşik oldu. Devamının geleceğine inanıyorum. Kayserispor, Konya ve Beşiktaş deplasmanı var. Hedefimiz bu üç maçtan 9 puan almaktır.Üyelere mali durum hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, önlerindeki dönemde yaklaşık 4-4.5 milyar lira gibi bir rakamı döndürmeleri gerektiğini belirtti. Bunun sihirli bir çözümünün bulunmadığını vurgulayan Karaçam, "Devreden borcumuz 3.1 milyar lira. Yıllık cari giderler 1.5 milyar lira. Cari gelirler ise 600-700 milyon lira. Bir de bilanço dışı taahhütler var. Bunlar da 580-600 milyon lira. Bir kampanya hazırlığı içerisindeyiz. Bunu bir defalık bir kampanyayla üzerimizden kaldıramayacağımızı da biliyoruz. Bununla alakalı farklı bir model tasarladık. Camiamızın gücünü ortaya koyacağız. Fenerbahçe neymiş, neleri yapabilir, bunu bütün dünya görecek" dedi.