Çaykur Rize ateşten çıktı

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Spor Toto Süper Lig'de Ç. Rizespor, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren B.B. Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarttı. -3 derecede oynanan mücadelenin 42. dakikasında Erzurum atağında Awaziem'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği topu Taylan Antalyalı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı. 76'da ise Rize'de Boldrin ceza yayı içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruş ile galibiyeti getiren golü attı.