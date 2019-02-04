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ateşten çıktı

Erzurum deplasmanında Boldrin’in golüyle kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkaran Ç.Rizespor küme düşme hattından kurtuldu

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Çaykur Rize ateşten çıktı
Spor Toto Süper Lig'de Ç. Rizespor, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren B.B. Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarttı. -3 derecede oynanan mücadelenin 42. dakikasında Erzurum atağında Awaziem'dan topu kapan Rashad Muhammed'in sağdan içeriye çevirdiği topu Taylan Antalyalı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonda faul tespit edildiği için gol geçerlilik kazanmadı. 76'da ise Rize'de Boldrin ceza yayı içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruş ile galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Karadeniz ekibi, 15. sıraya yükseldi. Erzurum ise 17 puanla 17 sırada kaldı
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Çaykur Rize ateşten çıktı
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