Kagawa resitali

Kagawa bereketiyle de geldi, Beşiktaş'ın maçları Japonya'da yayınlanmaya başladı
Beşiktaş'ın transferin son gününde Dortmund'dan 6 aylığına kiraladığı Shinji Kagawa ilk maçında şov yaptı... 81. dakikada Ljajic'in yerine oyuna giren Japon yıldız ilk golünü 19. saniyede attı. İki dakika geçmeden bir kez daha sahne aldı.
Kagawa, Kartal'a bereketiyle de geldi. İnternetten birçok ligin yayınını yapan DAZN resmi sitesi yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Antalyaspor maçından itibaren artık tüm karşılaşmalarını Japonya'da futbolseverlerle buluşturacağını duyurdu. YABANCI BASIN TAKİPTE İkisi Japon, İngiltere ve Almanya da dahil 10 yabancı basın mensubu da oyuncuyu izlemek için Antalya'daydı.
Beşiktaş, yazın Japonya'da hazırlık maçı
yapmayı planlıyor ve Kagawa'yı Uzakdoğu
açılımı için şans olarak görüyor. Hakem kararı: MUSTAFA ÇULCU BU SEVİYEDE BİR HAKEM VAR'A GİTMEMELİYDİ!
Öncelıkle şunu belirtmek isterim ki, futbol kenti Antalya'ya tribünlerdeki boşluklar yakışmadı. İki takım da maça kontrollü ve güvenli oyun anlayışıyla başladı. Lakin her geçen dakika yükselen tempo, bol gol ve seyri keyif veren bir maç getirdi. İlk yarıda 8 dakikaya 3 gol sığdıran Beşiktaş, daha sonra defans güvenliğini bırakan Antalyaspor karşısında 6 gol buldu. Kadro ve oyun olarak değişim gösteren bir Beşiktaş seyrettik.
Antalyaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle birlikte hızlı başladı. Gol bulsa da gücü bu kadardı. Kagawa'nın oyuna girer girmez goller bulması, onun ve Beşiktaş adına çok olumlu oldu.
14. dakikada Antalyasporlu Yekta'ya
arka arkaya yapılan müdahalelerin ardından son faulü yapan Vida, hakemin yorumuyla doğru bir sarı kart gördü. 21'de yerde yatan Antalyalı oyuncuyu görüp hücumda olmasına rağmen Lens'in topu taca atması fair-play adına önemliydi.
Maçın en kritik anı 31'de kaleci Buffon ile Gökhan Gönül'ün bire bir kaldığı pozisyondu. Bu seviyede bir hakemin VAR'a gitmeden bu penaltıyı vermesi gerekirdi.
Ancak uzun zamandır ülkemizde ceza alanına vuruştan önce her iki takımdan giren oyuncular dolayıyla penatı tekrarı yapılmıyordu. Hakem Bülent Yıldırım, burada doğru ve örnek bir uygulama yaptı. Beşiktaş'ın 4. golü öncesinde ise Lens-Yekta mücadelesinde ve sonrasında araya giren Nazım'ın faulünde oyunu avantaja bırakması çok olumluydu.
Ancak golden sonra Nazım'a sarı göstermeliydi, onu atladı. Diğer göstermiş olduğu sarı kartlar doğruydu. Pozitif futbola destek vermek adına oyunu oynatma isteği de güzeldi. KALMAK İSTERİM AMA...
Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olan Adriano, "Beşiktaş'ta kalmak isterim ama karşılıklı oturup anlaşmak lazım. Ne olacağını göreceğiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Şu an Beşiktaş'ın futbolcusuyum, sözleşmem bitene kadar bu ciddiyetim devam edecek. Ayrılacağım güne kadar Beşiktaş için elimden geleni yapacağım." ENTERESAN BIR BAŞLANGIÇ
Teknik direktör Şenol Güneş, Kagawa için şunları söyledi: "Enteresan oldu. Oyuncunun kalitesi belli, katkılarını bekliyoruz. Onun için de, bizim için de iyi oldu. Diğer oyuncular da iyi katkı sağladılar." RÜYA GIBI BEŞİKTAŞ'IN
Japon yıldızı, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuk oldu. Kagawa geldiğinde yayında olan Atiba ve Ljajic yeni arkadaşlarını eğilerek selamladı. Kagawa şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti. Maçtan önce girer girmez iki gol atacağımı söyleseniz inanmazdım. Oyuncu arkadaşlarım, hocamız beni çok rahatlattı. Burada büyük bir saygı ortamı var. Rüya gibi bir başlangıç oldu. Sonraki maçım kendi taraftarımız önünde olacağı için çok heyecanlıyım. Şimdiden hazırlık yapmaya başlayacağım." SON SAMURAY DÜNYAYI SALLADI
OYUNA girer girmez golü bulan Kagawa, sosyal medyayı da salladı. Dünya listesinde 3. sırada yer alan Türkiye'de liste başı olan Japon yıldız için şu yorumlar yapıldı: "Son Samuray", "Kagawa diye Tsubasa'yı mı aldınız?", "Japon yapıştırıcısı", "Kagawa sen nasıl bir insansın öyle", "Japon zekası bir başka gerçekten".