Kagawa resitali

Kagawa bereketiyle de geldi, Beşiktaş'ın maçları Japonya'da yayınlanmaya başladıBeşiktaş'ın transferin son gününde Dortmund'dan 6 aylığına kiraladığıKagawa, Kartal'a bereketiyle de geldi. İnternetten birçok ligin yayınını yapanBeşiktaş, yazın Japonya'da hazırlık maçıyapmayı planlıyor ve Kagawa'yı Uzakdoğuaçılımı için şans olarak görüyor.Öncelıkle şunu belirtmek isterim ki, futbol kenti Antalya'ya tribünlerdeki boşluklar yakışmadı. İki takım da maça kontrollü ve güvenli oyun anlayışıyla başladı. Lakin her geçen dakika yükselen tempo, bol gol ve seyri keyif veren bir maç getirdi. İlk yarıda 8 dakikaya 3 gol sığdıran Beşiktaş, daha sonra defans güvenliğini bırakan Antalyaspor karşısında 6 gol buldu.Antalyaspor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle birlikte hızlı başladı.14. dakikada Antalyasporluarka arkaya yapılan müdahalelerin ardından son faulü yapan Vida, hakemin yorumuyla doğru bir sarı kart gördü.Maçın en kritik anı 31'de kaleci Buffon ile Gökhan Gönül'ün bire bir kaldığı pozisyondu.Ancak uzun zamandır ülkemizde ceza alanına vuruştan önce her iki takımdan giren oyuncular dolayıyla penatı tekrarı yapılmıyordu. Hakem Bülent Yıldırım, burada doğru ve örnek bir uygulama yaptı.Ancak golden sonra Nazım'a sarı göstermeliydi, onu atladı. Diğer göstermiş olduğu sarı kartlar doğruydu. Pozitif futbola destek vermek adına oyunu oynatma isteği de güzeldi.Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olan Adriano, "Beşiktaş'ta kalmak isterim ama karşılıklı oturup anlaşmak lazım. Ne olacağını göreceğiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Şu an Beşiktaş'ın futbolcusuyum, sözleşmem bitene kadar bu ciddiyetim devam edecek. Ayrılacağım güne kadar Beşiktaş için elimden geleni yapacağım."Teknik direktör Şenol Güneş, Kagawa için şunları söyledi: "Enteresan oldu. Oyuncunun kalitesi belli, katkılarını bekliyoruz. Onun için de, bizim için de iyi oldu. Diğer oyuncular da iyi katkı sağladılar."Japon yıldızı, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuk oldu. Kagawa geldiğinde yayında olan Atiba ve Ljajic yeni arkadaşlarını eğilerek selamladı. Kagawa şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti. Maçtan önce girer girmez iki gol atacağımı söyleseniz inanmazdım. Oyuncu arkadaşlarım, hocamız beni çok rahatlattı. Burada büyük bir saygı ortamı var. Rüya gibi bir başlangıç oldu. Sonraki maçım kendi taraftarımız önünde olacağı için çok heyecanlıyım. Şimdiden hazırlık yapmaya başlayacağım."OYUNA girer girmez golü bulan Kagawa, sosyal medyayı da salladı. Dünya listesinde 3. sırada yer alan Türkiye'de liste başı olan Japon yıldız için şu yorumlar yapıldı: "Son Samuray", "Kagawa diye Tsubasa'yı mı aldınız?", "Japon yapıştırıcısı", "Kagawa sen nasıl bir insansın öyle", "Japon zekası bir başka gerçekten".