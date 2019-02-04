Kehinde’nin dramı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de lider Denizlispor, 34. dakikada Gökhan Karadeniz'in golüyle yenik duruma düştüğü Hatay deplasmanında 90. dakikada beraberliği bulurken, golün sahibi Kehinde maç sonrası büyük bir dram yaşadı.Bunun üzerine sinir krizi geçiren genç oyuncuya takım arkadaşları ve sağlık görevlileri yardım etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kontrol altında tutulan Kehinde daha sonra taburcu edildi.Tetiş Yapı Elazığspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı. Vasat geçen müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.Adanaspor, Afjet Afyonspor'u deplasmanda farklı devirdi: 3-0. İlk yarısı golsüz biten maçta Adanaspor Ahmet (Dk.46) ve Kone'nin (Dk.68 ve 84) golleri ile galibiyete ulaştı.