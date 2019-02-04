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, 'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

formasıyla çıktığı ilk maçta Antalyaspor'a 2 gol atan için siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 4.2.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 18:45
Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ın Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa için menajeri, Japon oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
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