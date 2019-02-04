Soldado ve Valbuena'nın geleceği Ersun Yanal’a bağlı

Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena'nın gelecek sezon takımda olup olmayacakları, bu sezon oynayacakları maç sayısına göre belli olacak. Roberto Soldado 20, Mathieu Valbuena ise bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse, her iki oyuncunun sözleşmelerinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşmeler birer yıl uzayacak.

YÖNETİM BİLGİ VERDİ

Soldado şu ana kadar 14 resmi maçta forma giydi... Valbuena ise toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani iki futbolcu 6'şar maça daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak etmiş olacaklar. Yönetim bu konuda Ersun Yanal ve teknik heyete bilgilendirme yaptı ve gelecek yıl devam edip etmeme konusunda karar Yanal'a bırakıldı. Ersun Yanal bu iki oyuncunun oynadığı maçları 5'te bırakırsa, iki oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

SOLDADO

F.Bahçe'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Soldado, yılda 3 milyon Euro kazanıyor.

VALBUENA

Lyon'dan F.Bahçe'ye 1.5 milyon Euro bedelle transferi gerçekleşen Valbuena, yılda 4 milyon Euro almakta.

TOLGAY ARSLAN'DAN SON AÇIKLAMA!

Ara transferde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelen ve açıklamaları ile gündem olan Tolgay Arslan, sosyal medya hesabından konu ile ilgili son sözlerini kullandı: "Son birkaç aydır kariyerimin en zor günlerini yaşadım. Son birkaç aydır yaşadıklarım Beşiktaş taraftarı ve eski takım arkadaşlarımla ilgili değildir. Söylediğim o sözler son aylarda yaşadıklarımın anlık bir yansımasıdır. Başka hiçbir yere çekilmemesini rica ediyorum."

ALİ KOÇ EFE BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ve eşi Sena Akın Pirşen ile dünyaya gelen bebekleri Efe'yi Amerikan Hastanesi'nde ziyaret etti.