Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

ile arasındaki çeyrek final karşılaşması ne zaman oynanacak hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler bu sorunun cevabını araştırıyor. Galatasaray son maçında deplasmanda Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı, Hatayspor ise son dakikada yediği golle Denizlispor ile berabere kaldı. Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 5.2.2019 15:17
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray; Mbaye Diagne, Mitroglou, Marcao ve Luyindama transferleriyle gücüne güç kattı. Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Ozan Kabak, Serdar Aziz ve Maicon da takımdan ayrılan isimler oldu. Eren Derdiyok ise kadro dışı kaldı. Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Hatayspor'u ağırlayacak. İki takımdan son detaylar, muhtemel 11'ler ve Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorusunun cevabı burada.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki ZTK çeyrek final mücadelesi yarın akşam (06.02.2019) yani Çarşamba akşamı 20:30'da oynanacak. Bu mücadele A2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN