Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray; Mbaye Diagne, Mitroglou, Marcao ve Luyindama transferleriyle gücüne güç kattı. Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Ozan Kabak, Serdar Aziz ve Maicon da takımdan ayrılan isimler oldu. Eren Derdiyok ise kadro dışı kaldı. Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Hatayspor'u ağırlayacak. İki takımdan son detaylar, muhtemel 11'ler ve Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorusunun cevabı burada.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki ZTK çeyrek final mücadelesi yarın akşam (06.02.2019) yani Çarşamba akşamı 20:30'da oynanacak. Bu mücadele A2'den canlı olarak ekranlara gelecek.