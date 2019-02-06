Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Muhayer Oktay, Nicolas Isimat Mirin ve Shinji Kagawa için Vodafone Park'ta tanıtım toplantısı düzenlendi.
Oyunculara söz verirken "Burak Yılmaz assolist olduğu için sona bıraktım"
diyen ve golcü futbolcu için "Kaptan" ifadesini kullanan Orman, daha sonra da "Burak'ı kaptan olarak görmeyi çok isterim ancak bunu bilinçli bir mesaj olarak söylemedim. Konuyla ilgili kararı yönetim verir, sezon sonunda oturur konuşuruz"
dedi. Tecrübeli forvete taraftarlardan gelen tepkinin hatırlatılması üzerine, direkt sözü alan Orman, "Akhisar maçında tribünde 1500 kişi vardı. Maksatlı olan 30 kişiydi. Antalya'da büyük destek vardı. O işlerin gündemi kalmadı" diye konuştu. 1.5 MİLYON EURO'YA 4 OYUNCU ALDIK
Başkan Fikret Orman, yabancı kontenjanının düşürülmesinin gündemde olup olmadığı
ile ilgili soruyu yanıtlarken adını vermeden
ara transferde yaptığı maliyetli transferlerle
dikkat çeken Galatasaray'a göndermede
bulundu: "Biz bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık.
Sonuç itibarıyla yaklaşık 1.5 milyon
Euro'ya 4 oyuncu aldık. gönderdiklerimizden
5 milyon Euro'ya yakın gelir sağladık.
5 milyon Euro'ya yakın maaş tasarrufu yaptık.
Kontenjanın azalması bir anda olacak iş
değil. Daralmaya ihtiyacımız var. Bunu en iyi biz yaptık. Yüksek maliyetli transferlere dur denilmesi lazım.
" ISIMAT MIRIN, PEPE'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURDU BİLE
Türkçe "Merhaba ben Isimat"
girizgahı salondakiler
tarafından tebessümle karşılanan
Fransız stoper, "Burada
bulunmaktan dolayı çok mutluyum.
Başkanımıza teşekkür ediyorum,
ayrıca eşime de teşekkür
etmem gerekiyor. Eşimle birlikte
Türkçe öğreneceğiz. Kupalar kaldırmak için buradayız
, o başarıyı
yakalarsak hep birlikte kutlarız"
dedi. Mirin, "Pepe'nin boşluğunu doldurabilecek misin?"
sorusunu, "O çok
büyük bir oyuncu. Burada
büyük bir iz bırakmış. Ancak
ben de Hollanda'da şampiyonluk
yaşadım, Şampiyonlar
Ligi'nde oynadım. Ben de
burada iz bırakmak istiyorum"
şeklinde yanıtladı.
Başkan Orman, bu noktada
söze girerek, "Bence Mirin, Pepe'nin boşluğunu doldurdu bile"
karşılığını
verdi. GELECEKLE İLGİLİ HENÜZ NET DEĞİLİM
Sözlerine "Merhaba" diyerek başlayan Shinji Kagawa, Beşiktaş'ı temsil etmekten dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Nagatomo ve daha önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarından İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğunu duyduğunu dile getiren Japon 10 numara, siyah-beyazlı kulüpteki geleceği ile ilgili de "Önümüzde sezon sonuna kadar vakit var. Ne yapılacağı konusunda henüz net değilim. Şu an hedefim takımımı yukarılara götürmek, sonrasına bakacağız" açıklamasını yaptı. Derbide Nagatomo ile karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Kagawa, "Beşiktaş'ın maçlarını gelmeden izledim ve taraftarlardan çok fazla etkilendim. Hiç bu kadar ateşli derbiler görmemiştim" dedi. KAGAWA KARARI HOCAYLA ORTAK
Fikret Orman, bir basın mensubunun Şenol Güneş'in "Bu saatten sonra yapılan transfer takıma fayda sağlamaz"
sözlerini gündeme getirmesi üzerine, "Kagawa kararı alınırken Şenol hoca ve Hüseyin Yücel vardı. Hocamızla konuşarak karar verdik. Bu bir ekip işi. Başkan ve yönetim kuruluna rağmen transfer yapılmaz, hocaya rağmen de yapılmaz.
Biz ayrı bir gemide değiliz. Aynı gemiyi hep birlikte yüzdürüyoruz" şeklinde konuştu. Orman, Kagawa'yı sadece Uzakdoğu açılımının bir parçası olarak değil, iyi bir oyuncu olduğu için kadrolarına kattıklarını da sözlerine ekledi. FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM
Yaklaşık 12 sene önce siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını dile getiren Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman Beşiktaş maçlarını izliyordum. Çin'deyken sabah 5'te Lyon maçını izledim. Ben 4 büyük kulüpte de oynadım, hepsinde başarılar elde ettim. Beni diğerlerinden ayıran şey, her gittiğim yerde Beşiktaşlı olduğumun bilinmesiydi. Kalbimde ve aklımda her zaman Beşiktaş'a dönmek vardı. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Amacım süremi doldurmak değil dolu dolu hizmet etmek, başarılar yakalamak. Liderle aramızda 11 puanlık fark çok gibi dursa da 3 puanlı sistemde her şey değişebilir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." AĞABEYLERİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM
Kendisini daha çok 8 ve 10 numara pozisyonuna uygun gördüğünü ancak bu konuda kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceğini dile getiren Muhayer Oktay ise "Ağabeylerimden öğreneceğim çok şey var.
Kendileri gibi büyük bir isim olarak Beşiktaş'ta yer almak istiyorum. Başkanımıza, yönetime ve teknik heyete beni bu formaya layık gördükleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.