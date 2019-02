Yüksek maliyetli transferlere dur denilmesi lazım

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığıOyunculara söz verirkendiyen ve golcü futbolcu için "Kaptan" ifadesini kullanan Orman, daha sonra dadedi. Tecrübeli forvete taraftarlardan gelen tepkinin hatırlatılması üzerine, direkt sözü alan Orman, "Akhisar maçında tribünde 1500 kişi vardı. Maksatlı olan 30 kişiydi. Antalya'da büyük destek vardı. O işlerin gündemi kalmadı" diye konuştu.Başkan Fikret Orman,ile ilgili soruyu yanıtlarken adını vermedenara transferde yaptığı maliyetli transferlerledikkat çeken Galatasaray'a göndermedebulundu:Sonuç itibarıyla yaklaşık 1.5 milyonEuro'ya 4 oyuncu aldık. gönderdiklerimizden5 milyon Euro'ya yakın gelir sağladık.5 milyon Euro'ya yakın maaş tasarrufu yaptık.Kontenjanın azalması bir anda olacak işdeğil.Türkçegirizgahı salondakilertarafından tebessümle karşılananFransız stoper, "Buradabulunmaktan dolayı çok mutluyum.Başkanımıza teşekkür ediyorum,ayrıca eşime de teşekküretmem gerekiyor. Eşimle birlikteTürkçe öğreneceğiz., o başarıyıyakalarsak hep birlikte kutlarız"dedi. Mirin,sorusunu, "O çokbüyük bir oyuncu. Buradabüyük bir iz bırakmış. Ancakben de Hollanda'da şampiyonlukyaşadım, ŞampiyonlarLigi'nde oynadım. Ben deburada iz bırakmak istiyorum"şeklinde yanıtladı.Başkan Orman, bu noktadasöze girerek,karşılığınıverdi.Sözlerine "Merhaba" diyerek başlayan Shinji Kagawa, Beşiktaş'ı temsil etmekten dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Nagatomo ve daha önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarından İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğunu duyduğunu dile getiren Japon 10 numara, siyah-beyazlı kulüpteki geleceği ile ilgili de "Önümüzde sezon sonuna kadar vakit var. Ne yapılacağı konusunda henüz net değilim. Şu an hedefim takımımı yukarılara götürmek, sonrasına bakacağız" açıklamasını yaptı. Derbide Nagatomo ile karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Kagawa, "Beşiktaş'ın maçlarını gelmeden izledim ve taraftarlardan çok fazla etkilendim. Hiç bu kadar ateşli derbiler görmemiştim" dedi.Fikret Orman, bir basın mensubunun Şenol Güneş'insözlerini gündeme getirmesi üzerine, "Kagawa kararı alınırken Şenol hoca ve Hüseyin Yücel vardı. Hocamızla konuşarak karar verdik. Bu bir ekip işi.Biz ayrı bir gemide değiliz. Aynı gemiyi hep birlikte yüzdürüyoruz" şeklinde konuştu. Orman, Kagawa'yı sadece Uzakdoğu açılımının bir parçası olarak değil, iyi bir oyuncu olduğu için kadrolarına kattıklarını da sözlerine ekledi.Yaklaşık 12 sene önce siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını dile getiren Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman Beşiktaş maçlarını izliyordum. Çin'deyken sabah 5'te Lyon maçını izledim. Ben 4 büyük kulüpte de oynadım, hepsinde başarılar elde ettim. Beni diğerlerinden ayıran şey, her gittiğim yerde Beşiktaşlı olduğumun bilinmesiydi. Kalbimde ve aklımda her zaman Beşiktaş'a dönmek vardı. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Amacım süremi doldurmak değil dolu dolu hizmet etmek, başarılar yakalamak. Liderle aramızda 11 puanlık fark çok gibi dursa da 3 puanlı sistemde her şey değişebilir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."Kendisini daha çok 8 ve 10 numara pozisyonuna uygun gördüğünü ancak bu konuda kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceğini dile getiren Muhayer Oktay ise "Kendileri gibi büyük bir isim olarak Beşiktaş'ta yer almak istiyorum. Başkanımıza, yönetime ve teknik heyete beni bu formaya layık gördükleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.