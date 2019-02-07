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Benzia takım arıyor

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Benzia takım arıyor
Fenerbahçe'nın TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroya almadığı Yassine Benzia için Fransız basınından transfer iddiası geldi. Cezayir Milli Takımı ile 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak isteyen futbolcu için Çin ve Amerika'nın son şans olduğu yazıldı. Haberde Cezayir Milli Takım hocası Belmadi'nin verdiği bir röportajda seçim yaparken oyuncuların takımlarında sürekli olarak oynayıp oynamamalarını baz alacağı şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

ZENIT'E KÖTÜ HABER KOKORİN BIRAKILMADI
FENERBAHÇE'NIN Avrupa Ligi son 32 turunda kozlarını paylaşacağı Zenit'in 27 yaşındaki santrforu Aleksandr Kokorin karıştığı kavga nedeniyle tutuklanmıştı. Kokorin ve Mamaev dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, oyuncuların tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.
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