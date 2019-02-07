Bonservisini alırken para kazanırız

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yöneticisi Hüseyin Yücel, sezon sonuna kadar kiraladıkları Shinji Kagawa konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Şöyle ki, Kagawa'nın opsiyonu var.Taraftarımız Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok" dedi.Hüseyin Yücel şöyle devam etti: "Sportif başarının yanında, başkanın 3-4 sene önce start verdiği Beşiktaş'ın yurt dışına açılımı, özellikle de Ortadoğu, Japonya ve Çin gibi bölgelerdeki açılımıyla ilgili çok muazzam bir proje olacak.Şu an Japon firmalar bizi aramaya başladı. O nedenle Kagawa'nın transferiyle ve bonservisiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde, bırakın Beşiktaş yönetiminin bonservis ödemesini, bununla alakalı çok fazla sponsorluk da çıkacaktır, Beşiktaş bu transferden para bile kazanır."Önümüzdeki sezonun yapılanması ile ilgili bilgi veren Yücel, "Herkes elini taşın altına sokacak. Sadece Hüseyin Yücel olarak söylemiyorum; tüm yönetim kurulu üyelerimiz, başta başkan olmak üzere elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.SHINJI Kagawa, Beşiktaş'ta ilk antrenmana çıktığı andan itibaren takıma yeni bir hava getirdi. İdmanlarda son derece neşeli olan Japon futbolcunun, bu tutumunun diğer oyunculara olumlu yansıdığı görüldü. Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Kagawa'nın ilk maçında 3 dakikada 2 gol atması beni çok mutlu etti. Onun ve Nagatomo'nun iki ülke arasındaki dostluğu daha da artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta durumu belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma ile ABD'nin ardından Japon ekipleri ilgilenmeye başladı. Portekizli futbolcusunun menajeriyle irtibata geçen Japonlar, oyuncunun durumunu sordu. Tecrübeli yıldıza kulüp arayan menajer Rui Costa, 29 Mart'a kadar transfer sezonu açık olan Japon kulüpleriyle görüşmeler yürütüyor