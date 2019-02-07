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PFDK'den 'ye 2 maç men cezası

, Göztepeli futbolcu Jerome'ye 2 maç men cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 17:14
PFDK'den Cameron Jerome'ye 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Spor Toto Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, ligde geçen hafta oynanan maçlardan sonra çeşitli sebeplerden dolayı beş kulübe para cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Galatasaray'a 35 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'a 75 bin, Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor'a 20 bin para cezası uyguladığı kaydedildi.

Göztepe futbolcusu Cameron Jerome'ye ise gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği aktarıldı.

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PFDK'den Cameron Jerome'ye 2 maç men cezası
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