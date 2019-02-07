Tolgay Arslan: Amacım tatil yapmak değil

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve yaklaşık 3.5 ay futbol oynayamayan Tolgay Arslan, açık kapatmaya çalışıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, oyuncusuyla yaptığı özel görüşmede "Fiziksel eksiğini bir an önce gidermeni bekliyorum. Sen Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunun en önemli parçalarından biri olacaksın. Potansiyeline inanıyorum. Fiziksel devamlılığını sağladığın müddetçe bu takımın vazgeçilmezi olacaksın" dediği öğrenildi.

'TATİL YAPMAYA GELMEDİM'

Tolgay'ın, transferinde büyük etken olan Yanal'a en geç 2 hafta içerisinde fiziksel olarak hazır duruma gelme sözü verdiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun "Benim amacım burada tatil yapmak değil, şampiyonluklar kazanmak. En kısa sürede toparlanıp gelecek sezonun kemik kadrosunda kendime yer bulacağım" şeklinde hocasına garanti verdiği belirtildi.