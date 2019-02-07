Yeni Malatyaspor bir adım önde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde Göztepe'yi konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, tek golle avantajı yakaladı: 1-0. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım, aradığı golü 44. dakikada buldu. Eren Tozlu'nun derinlemesine pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Barış Alıcı, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşma ilk yarıda atılan tek golle sonuçlandı. Yarı finale adını yazdıracak ekibi tayin edecek rövanş karşılaşması, 26, 27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.